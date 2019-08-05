高雄市長韓國瑜的競選團隊逐步到位，今(5)日又添何庭歡、白喬茵兩位美女主播，為團隊注入清新、溫柔的女性力量，如今韓國瑜陣營有「神力女超人」許淑華配上兩位清新女主播，再加上千金韓冰，儼然組成「四大金釵」！女刺客們分進合擊，助韓國瑜團隊衝刺2020總統大選。

立法委員許淑華從韓國瑜競選高雄市長時就一路給予協助，在政壇裡有「漂亮寶貝」之稱，過去為韓國瑜造勢時又曾穿上cosplay裝大扮「神力女超人」，更有人大推她作韓國瑜副手競選2020，在網路上人氣十足。

白喬茵過去為三立新聞台的記者兼主播，因與高雄知名磁磚業少東結婚而與高雄結緣。而今日她接任高雄市府新聞處機要秘書，將致力於推廣高雄行銷觀光業，要讓更多人知道高雄的美。

日前接任韓國瑜競選總部發言人的何庭歡，據《中天新聞》報導，是韓國瑜親自登門拜訪，除看準何庭歡過去的媒體經驗，還有何庭歡的女性特質，能讓競選團隊氣氛更加柔和。30歲的何庭歡，師大畢業後，曾擔任廣播財經記者，後到電視台主跑黨政記者，2014年採訪台北市長柯文哲，當時下跪收音，一炮成名，被封為下跪主播。

最後就是韓國瑜女兒韓冰，堪稱最強公關的韓冰，在去年九合一大選時，積極輔佐韓國瑜的空戰，管理臉書粉絲團，就讓外界見識到韓冰的能力。尤其，韓冰擁有模特兒外型，又冰雪聰明，不管走到哪裡，都人山人海，被視為「超級吸票機」！連民進黨台北市議員王世堅都被融化，藝人沈玉琳也笑稱想叫韓國瑜一聲「爸」，韓國瑜因而封為「國民岳父」。

(中時電子報)