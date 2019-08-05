今天是福建向金門供水工程實現正式通水一週年。福建省台港澳辦統計，一年來，福建已累計向金門供水超過366萬噸，平均日供水超過1萬噸。今天上午，福建向金門供水通水一週年活動在福建晉江舉行。福建省台港澳辦、省水利廳，晉江市政府，金門縣政府領導，金門供水工程有關單位的兩岸專家、企業代表等參加活動。

據中國台灣網報導，與會領導、嘉賓共同觀看了通水視頻和工程歷程展，重溫了福建向金門供水工程走過的23年歷程，並參觀龍湖水源地和晉金供水泵站，現場瞭解龍湖水源地管護和取水泵站運行情況。

通水一週年座談會上，兩岸業主代表通報了通水一年來的情況，相關專家代表就金門供水經驗和如何更好地推動兩岸「新四通」工作做交流分享。

據介紹，金門供水工程通水以來，大陸方運營單位福建晉金供水有限公司嚴格按照「科學調度、保質保量、安全生產、優質服務」的工作要求，加強工程運營管理，為金門鄉親提供清潔、安全、生態的優質水。一年來，福建累計向金門供水超過366萬噸，平均日供水超過1萬噸。

為確保供水水質安全，泉州、晉江市委市政府專門成立向金門供水安全保障工作領導小組，制定《福建向金門供水安全保障工作方案》，有序開展金門供水工程水源地保護整治工作。

晉江市在金門供水工程水源地龍湖開展「湖長制」、統籌龍湖水源地保護工作，建成了以箱涵、隧洞為主的全封閉式引水第二通道工程，總投資8億元，今年4月全線通水，確保龍湖水質不受沿線鎮村生產活動影響；實施了龍湖環湖截污工程和環湖排污溝閉合工程，正在加快龍湖水源地生態整治工程建設。

啓動金門供水第二引水線路前期規劃工作，著手開展沿途連通湖庫整治，為金門構建雙線供水格局，提高金門供水應急保障能力。晉金供水公司加強工程運營管護，實施115項水質指標檢測，入金水質常年均保持在Ⅱ類。

(中時 )