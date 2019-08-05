2017年南韓知名選秀節目《Produce 101》第二季選拔出11名成員，組成限定男團「Wanna One」出道，而該團於去年期滿合約解除，成員們各自回歸原公司，今年陸續各自活動，其中，出身台灣的成員賴冠霖，5個月前在節目上透露「Wanna One」之間有個以團結為目的嚴格規定，甚至為此起了毒誓，哪個人失約「就得引退」，而離約定日8/7還有兩天，外界都在期盼結果。

限定男團「Wanna One」已約滿解散，而事隔數月，今年3月成員賴冠霖在韓綜《Happy Together》擔任特別主持人，透露他們剛結束告別演唱會，如今沒有哥哥們陪伴，既不安又孤單，而主持人劉在錫表示有聽聞「Wanna One」有個特殊的約定，賴冠霖表示確有此事，解釋他們是2017年8月7日出道的，因此團員間約定，每年的這一天都要排除萬難全體相聚見面，「如果違反規定，當天直接在演藝圈引退」，主持人聽了大傻眼，劉在錫甚至脫口問：「有必要做到這地步？」。

賴冠霖加碼說，還有個附帶的小規則，就是聚會的費用由該年度最賺錢的人買單。如今已然進入8月，距離7日只相隔2天，前幾天成員朴志訓還在IG直播中提到此事，表示很希望一起見面，「我們是一體的」，粉絲們也希望看到他們合體，然團中年紀最長的尹智聖正在服兵役，粉絲因此擔心成員們過兩天可能無法履行約定。

(中時電子報)