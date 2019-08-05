去年九合一大選，高雄市長韓國瑜以「貨出去、人進來，高雄發大財」口號打動許多市民的心，也成功將高雄綠地變藍天。對此，政大教授陳芳明從高雄回來後，他指出，美麗島捷運站裡，許多商店都拉下鐵門，六合夜市也並不熱鬧。他也給韓忠告，他仍希望高雄能夠發大財，但不喜歡韓一直夸夸其言。

韓國瑜去年掀起「韓流」旋風，從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水、北漂到貨賣得出去，人進得來，高雄發大財，韓式語言深植人心。韓國瑜上任後拚經濟搶訂單，也讓許多市民有感，高雄也成為許多人旅遊的地方。

然而，陳芳明在臉書撰寫「從發大財的高雄回來」一文。他指出，高雄是他的故鄉，他日前投宿在捷運美麗島站附近的旅館，那裡距離六合夜市很近，「謠傳許久的發大財城市，果然還是停留在謠言裡」。

陳芳明提及，他以為高雄非常熱鬧，卻與他想像完全不同。美麗島捷運站裡，許多商店都拉下鐵門，六合夜市也不熱鬧。他說不僅沒有看到陸客，也沒有看到其他觀光客，但他也認為，可能是突擊檢查，不能視為標準答案。

不過陳芳明說從任何一個街口來看，高雄市長顯然有些膨風了。他還是希望高雄能夠發大財，但不喜歡市長一直夸夸其言。

(中時電子報)