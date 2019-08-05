高雄市長韓國瑜今（5）日中午參加YAHOO!TV直播節目「彭博士觀風向」，細數上任200多天的市政成績，做好「蹲馬步」基本功最重要，像是清淤、路平、路燈亮等，這些只是小老百姓最基本的需要，如果連這個都做不好的話，怎麼對市民交代？

韓國瑜表示，現在的人民對政府的要求一直提高，因為時代變了 、資訊發達，人的心變了，覺得政府要多做，「從搖籃到墳墓」，民眾這樣期待，政府應該秉持「止於至善」精神，自己有所警惕，像是這次下大雨還是有地方積水，每個環節都需精益求精，好還要更好。

他提到，台灣9個人有1個是高雄人，高雄土地面積是4個新加坡大、3個香港大，38個行政區也是全台最多，幅員相當遼闊，要把市民獲得更好照顧服務，這是很大的挑戰。

他表示，這段時間新團隊做了很多事情，雖然高雄負債3300多億，這麼窮，但今年9月開始，教育局擠出2000多萬推行中英語雙語教育，24間學校率先實施，明年希望擴及到48間。

他指出，去年高雄有256位未婚懷孕媽媽，高市府提出「珍珠媽媽」計畫，針對年輕未婚媽媽，如果懷孕不要怕，有專款提供營養補助。另外，7個多月來工商考察團200團以上，觀光旅遊旅宿業成長20％以上。

他也認為，高雄在基礎建設這塊跟不上北部，現在路燈是60個工人在循，但今年12月以前，要把18萬盞路燈更換為智慧型路燈；很多都是觀念問題，整個路平、清水溝、路燈亮，這只是小老百姓最基本的需要。

副市長李四川也說，以前擔任新北副市長跟現職，累的狀況不一樣，在新北因為人口多、事情雜，而高雄必須先在基礎建設上下功夫，將這些蹲馬步的工程做到好。

(中時 )