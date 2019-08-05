台北市長柯文哲怒嗆蔡英文總統身邊的人都在貪污，總統府發言人黃重諺今天要柯P，若有證據請向司法單位舉報，若沒有證據，也請柯公開向社會釐清，對於有許多總統幕僚在柯的指控下被誤解，「柯市長也應該表示歉意」。

黃重諺表示，理解柯市長一向講話的風格，但是貪汙指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯市長常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪汙人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，請柯市長應公開向社會釐清。

他說，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯市長關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但開地圖砲污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。

黃重諺強調，民主政治應該正面發展，有貪汙就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯市長身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

(工商 )