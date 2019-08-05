台中市議會國民黨團在總統初選前即開第一槍，站出來全力挺韓，向黨中央喊話「非韓不可」，全方支持韓國瑜參選2020總統；面對韓國瑜忙於市政，市議會國民黨2天1夜自強活動，今天專程南下高雄前往漢來飯店與高雄市長韓國瑜會合聚餐，除閒話家常外，並針對2020決戰中台灣共商選戰策略。

台中市議會國民黨團執行長陳政顯說，今天南下主要是該黨團2天1夜的自強活動，特專程到高雄與韓國瑜晤面；由市議會議長張清照與黑派大老前立委顏清標等共同領軍，一行超過20名國民黨市議員與3位無黨籍的市議員王朝坤、張滄沂等，前往高雄市漢來飯店與國民黨總統候選人韓國瑜會合聚餐。

黨團執行長陳政顯指出，「韓市長來不了，我們就去高雄找他！」他說國民黨台中市議會黨團趁著休會期間舉辦2天1夜自強活動，下午預計有超過20個黨籍議員，自台中市議會整隊出發前往高雄旅遊，晚上將在高雄市漢來飯店住宿，將與國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜聚餐。

黨團成員指出，晚上將在高雄停留一晚，配合韓國瑜下班時間共商總統選舉策略。韓國瑜原本上個月到台中市大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖等進行感恩之旅，卻因高雄淹大水臨時取消行程；國民黨團深知韓國瑜市政、國事兩頭忙，特利用黨團2天1夜自強活動南下，配合韓國瑜周一到周五忙市政組團共商2020大選的競選策略。

外傳韓國瑜本月10日將到台中補行「感恩之旅」。陳政顯強調，目前還沒有聽說，既然黨團都已經南下高雄拜訪，他們會建議韓國瑜不必特別到台中拜訪，應該要集中火力，全力拚戰2020總統大選比較重要，讓藍營能夠「重回執政、藍天再現」。

(中時 )