洋基5日再以7-4擊敗紅襪，完成4連戰橫掃與一波5連勝，但也付出慘重代價。外野手希克斯(Aaron Hicks)、一壘手英卡納西昂(Edwin Encarnacion)皆進入傷兵名單，加上傷勢不明的二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)，洋基在這次基襪大戰恐怕一口氣損失3位戰將。

希克斯前一戰在傳球時發現手肘不適，掛10天傷兵接受檢查，還好不是韌帶受傷，本季還有可能回來。托瑞斯比較奇怪，他今日在第8局突然退場，送醫接受檢查。總教練波恩(Aaron Boone)說托瑞斯是核心肌群受傷，但沒人看見他怎麼受傷，也不清楚有多嚴重。

洋基目前大約18位傷兵，人數幾乎是一整支棒球隊了，而且半數是主力選手。球迷在網路上感嘆：「我們只希望不要每場比賽都有人受傷，這要求很過分嗎？」厄薛拉(Gio Urshela)此役被擦棒球兩度打到膝蓋，第2次他痛苦倒地，嚇壞了主場觀眾，但他硬撐下來獲得巨大歡呼，稍晚才退場休息。

紅襪派出左投普萊斯(David Price)先發，洋基球迷最愛普萊斯了，他加盟紅襪以來在洋基主場1勝7負，自責分率9.61。今天普萊斯照例出來送頭，不到3局被打7分，「法官」賈吉(Aaron Judge)更是在首局就賞他一發當頭炮。

賈吉手感回復大概是洋基唯一的好消息，「全壘打順其自然就會回來了，我告訴打擊教練說，我已經對一壘打感到厭煩。」

(中時電子報)