高雄市長韓國瑜上月底，突然「攀樹尋蚊」，檢視樹洞是否有隱藏登革熱病媒蚊生源，卻引來不少人批評及嘲諷。對此，韓國瑜今天上網路直播節目表示，有人批他「爛瑜衝樹」、 作秀等等，「這都笑死人的」，很多負面說法太權謀，不用想這麼多，自己當市長，主要是希望團隊在防疫工作上，不要出現死角。

針對外界質疑爬樹是精心設計好的橋段，韓國瑜說，其實擔任首長，很怕被矇閉，這樣執政就很危險，像古時候有「秉筆太監」，皇帝要偷懶就找太監批公文，整個朝廷會亂掉，而中日甲午戰爭，日本人一看這個清朝軍艦竟然在大砲上曬衣服，日本人判斷這無法作戰。

他解釋，那天看登革熱防治作業，一棵樹5公尺高，工人塞了泡棉在樹洞，他當時心想上面有沒有塞，究竟有沒有死角，否則蚊子在裡面，防疫就破功了。

他登高查看果真樹上有洞，沒有泡綿塞，他憂心樹洞積水造成蚊子孳生，而身為市長的他做了如此動作，當然基層公務員跟勞工就有壓力了，也會認真去執行防疫作業。

他神態自若說，有人批他「爛瑜衝樹」、 作秀等等，「這都笑死人的」，如果說看1公尺都有塞泡綿後，就很滿意回家，反而不顧上面有滋生蚊子的可能，恐造成防疫失控，他不願想這麼多，只想一心做好防疫工作。

(中時 )