2020總統大選選情逐漸白熱化。被視為可能投入大選的台北市長柯文哲，在明(6號)成立「台灣民眾黨」創黨大會。意即台灣政黨政治即將進入新階段。對此，前總統陳水扁就表示，「台灣政黨政治正式宣告進入戰國時代」，可稱為「新戰國七雄」，並就民進黨2020大選做出選情預測。網友對此表示，「阿扁我過去很挺你，覺得你做的不差。現在覺得你還是被抓回去關一關好了」。

陳水扁今在臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，「喜樂島聯盟、台灣民眾黨、一邊一國行動黨，加上檯面上的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨，可以稱為「新戰國七雄」。

阿扁指出，台灣民眾黨的誕生，時代力量很有可能是最大受災戶。時代力量2016年挾著2014年太陽花學運的餘威，靠著民進黨的禮讓，拿到3席區域立委，和2席不分區立委。2020年原本有機會在不分區立委有些斬獲。面對台灣民眾黨在柯文哲母雞帶小雞的衝擊下，時代力量沒有強而有魅力的領導者，加上民進黨不再禮讓，「分裂的時代力量極可能在區域與不分區立委雙雙掛零」。

扁分析，一般認為台灣民眾黨應可在2020立委選舉囊括7～10席，意謂著民進黨雖然不致於如賴揆所擔心，不分區立委只剩10席，但立委席次要過半將是不可能的任務，最後能否保住40席都是艱鉅的挑戰！

他認為，「立委席次過半，總統大選不保證當選」。2000年國民黨的連戰，2004年國親合的連宋配都一樣落敗。阿扁二次總統的勝選，也是在立法院少數不利的條件下逆轉勝的。2020年民進黨已經贏不了國會多數席次，但手護台灣的總統保衛戰仍大有可為。

阿扁強調，「不管柯文哲總統得票率高低，台灣民眾黨得票率不會超過20%」。宋楚瑜不再母雞帶小雞，親民黨不分區立委靠行柯文哲選總統，對柯文哲不會比較有利。柯文哲成立新黨，未來接受黨的提名，也是另一種參選障礙的解套藉口而已！

而對於國民黨總統候選人韓國瑜看法。阿扁說，韓國瑜以徵召或透過為韓量身定做的黨內初選提名，替「落跑市長」的心魔解套。

網友看完阿臉書文章後，紛紛留言「阿扁我過去很挺你，就算當時年紀小到沒投票權、被小學同學說支持「貪污黨」，都還是覺得你做的不差，現在覺得你還是被抓回去關一關好了」。「台灣充滿背骨的政治人物。一群厚臉皮無恥的人，够了，休息吧！不要再出來亂了」。

網友在陳水扁臉書留言。(圖/截自 陳水扁新勇哥物語 臉書)

陳水扁臉書。(圖/截自 陳水扁新勇哥物語)

(中時電子報)