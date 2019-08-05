台北市長柯文哲為了桃機第三航廈槓上綠委鄭運鵬，並諷刺鄭「良心不見了」。對此，鄭運鵬在臉書回擊，表示柯親自回應他的質疑，有些受寵若驚，但強調第三航廈的設計，是馬英九時代開始進行，本體營造工程即使現在遲遲無法順利招標，民進黨也沒有把當初的設計評選結果當作弊案在質疑，現在柯文哲把第三航廈連結貪污，「必須要請問市長講的是國民黨執政或民進黨執政的哪個階段、哪些人？」

至於良心問題，鄭運鵬則稱，他的從政良心就是就事論事的問政原則，由於無意和柯吵架，所以不會受訪。

柯文哲昨晚先在臉書po文稱，以桃機第三航廈流標為例，批評「台灣空轉」、「政治力介入」，鄭運鵬則發文駁斥，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，是「技術和成本問題」，並反問柯「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」

柯今天則回嗆鄭，指他也是念台大土木系畢業的，從事政治，不要做到最後良心不見了，人家批評你，你要想想哪裡不對。

鄭運鵬今則回應，表示第三航廈的設計，是馬英九時代開始進行，本體營造工程即使現在遲遲無法順利招標；這三年來，歷任的機場公司主管，甚至交通部首長，也都為了如何在原始設計概念之下，能夠順利施工完成，後續能夠控制成本自主維修，想了各種方法，包含變更設計、設計特殊工具、分開施工等等，也是傷透腦筋了。

鄭運鵬也補充，現在如果機場公司對原始設計做太大幅度修改，可能也會衍生第二名要求異議廢標的問題，這個是個為難之處。

(中時 )