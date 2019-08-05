文化大學新聞系主任胡幼偉連日在臉書發文，大談鴻海創辦人郭台銘動向，胡幼偉說，可惜他見不到郭。不然，憑他一百吋不爛之舌，有可能一語驚醒夢中人，讓郭知道，什麼是對他而言，穩賺不賠的選擇。

胡幼偉說，今天郭只要公開表示，願意全力配合支持高雄市長韓國瑜競選總統，全台灣討厭民進黨的人，馬上感動落淚，自動買鞭炮來放，總統大選就立刻提早結束了。郭將立刻成為國民黨，甚至中華民國的頭號功臣，這一輩子，名利雙收，享不盡的讚嘆推崇。就算呂不韋再世，也只能對其望塵莫及！

胡幼偉說，韓當總統，每周一半時間在高雄，郭在台北，手握韓給的尚方寶劍，雖說是二把手，也跟做總統差不多！憑郭的脾氣跟嗓門，在台北，什麼事，交待下去，管你是特任官、政務官還是事務官，哪個人不嚇得發抖，誰敢怠慢？這個畫面，很容易想像的嘛！在一人之下，萬人之上，要權力有權力、要業績有業績，總統還是你學弟，凡事要敬你三分，跟你商量，他只擔心郭到時候鋒頭太健，壓過韓，從不擔心郭會閒著無聊，有志難伸！

提及中天，胡幼偉說，他知道事實，其實郭也知道！中天跟韓真的沒有關係，更和國台辦扯不上邊。旺中就是因爲老韓當初支持無色覺醒，又因為韓人氣太旺，才對韓比較支持。如此而已！玩政治，一定要懂政治公關。對中天，也不能例外！

胡幼偉並說，政治人物，要運用公關策略和媒體互動，既要歡迎媒體的監督，也要取得媒體的諒解與支持，而不是把媒體戴上敵人的帽子。就算有一天當了總統，也不能這樣與媒體為敵！政治人物不能靠與媒體為敵來建構自己的權威感；而是要表現得讓媒體不得不常常稱讚你，才是政治人物的本事。否則，政治公關就不會成為一門學問與極其精緻的專業技術了。

胡幼偉勸郭，世界上的事，能用錢買到的，不算本事；不用花錢，卻能讓媒體和人民都感動叫好，才是真本事啊！

(中時 )