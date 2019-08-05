英國倫敦著名旅遊景點泰特現代美術館（Tate Modern）4日下午爆發蓄意殺人事件，一名陌生男子將一名6歲童從10樓觀景台往下丟，男童當場重傷，男子隨後遭到倫敦警方逮捕，男童仍在醫院搶救，情況危急。

4日下午，一名男子突然自英國倫敦泰特現代美術館10樓觀景台將一名6歲男童往下丟，男童墜落到5樓樓頂，情況危急。

英國《太陽報》（The Sun）報導，倫敦當地時間周日下午，一名男子在泰特現代美術館10樓觀景台將一名6歲男童往下丟，據現場目擊者描述，他們聽到一聲「砰」巨響後，一名女子大聲尖叫「那是我的兒子」。

倫敦當地警方在下午2時40分接獲報案，隨後在美術館5樓屋頂找到男童，男童隨後被救難直升機緊急載往醫院救治，不過情況相當危急。

目擊者描述，男童母親發出的慘叫相當淒厲，男童本身則沒有發出聲音，觀景台上目睹事發經過的遊客也發出尖叫聲。男子隨後遭現場民眾圍住，目擊者邦菲爾德（Nancy Barnfield）描述，男子就只是站在那裡，「看起來相當冷靜。」男子隨後遭警方以涉嫌謀殺未遂為由逮捕，初步調查他僅有17歲，似乎與男童及其家人並不認識。

邦菲爾德表示，案發前就感覺這名青少年形跡可疑，當時她與友人及2名孩子也在10樓，她說每次她和孩子們行動時，男子都會在附近出現，「他在觀察遊客，感覺非常可怕，他的雙手總是藏在身體後面。」

邦菲爾德回憶，突然間一名帶有義大利口音的女子開始歇斯底里地大叫：「我兒子在哪？我兒子在哪？」邦菲爾德友人說，幾乎同一時間就聽到很大的「砰」聲響。

泰特現代美術館在案發後關閉一天。

根據知名旅遊景點協會（Association of Leading Visitor Attractions），泰特現代美術館是2018年英國最受歡迎的旅遊景點，當年度吸引了590萬人次造訪。

(中時電子報)