台北市長柯文哲4日上午9時許前往板橋區天德宮參拜，隨後與當地里長座談。板橋為新北市政府所在地，新北市長侯友宜也虧「柯市長！來了以後要寫心得報告喔，我一定感謝你的指導」。新北市議員葉元之在FB分析，從柯文哲這次拜訪板橋，可以看見柯透過民進黨人安排地方行程，郭董是聰明人，看的出來柯文哲是真有實力，還是虛胖。這場秀，很可能以「郎有情妹無意」收場。

葉元之在FB分析「柯文哲來板橋的目的」，他說，柯文哲昨天到板橋會見地方人士，企圖營造在板橋的高人氣，但據參加者表示，柯文哲在場沒說什麼話，許多人都一頭霧水，不知道他來幹嘛。參與的地方人士說，柯文哲是透過某位幕僚安排行程，而這位幕僚是板橋某民進黨立委的前助理，柯文哲其實跟板橋地方人士並不熟。

葉元之認為，從柯文哲這次拜訪板橋，可以看見幾件事：

一、柯文哲雖然全台走透透，但是在各地的組織是虛的。昨天雖然有很多里長到場，但出席的里長不見得是挺他的。

二、柯文哲即便要組黨，但班底還是以民進黨的幹部為主。昨天陪同柯文哲來的，很多都是以前民進黨的人馬。

三、一般拜訪地方人士都是私人行程，但柯文哲卻高調公開，顯然目的不是拔樁，而是想讓大家感覺，他在全台都有組織及票源。

葉元之說，不少昨天與柯文哲見面的地方人士都感覺，柯文哲應該不會選總統了。但是，他為何要做這些動作呢？柯文哲明天就要組黨，急需一位母雞來帶動「台民黨」的立委選情，他自己不想當母雞，這些動作當然就是做給郭董看的，因為柯文哲要錢，郭董要權。

葉元之問，柯文哲透過民進黨人安排地方行程，這是民進黨人士已背棄蔡英文，或是暗助柯文哲虛張聲勢，請郭董入甕？但是，郭董是聰明人，看的出來柯文哲是真有實力，還是虛胖。他最後說，這場秀，很可能以「郎有情妹無意」收場。

(中時電子報)