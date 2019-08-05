第59屆中小學全國科展近日落幕，新竹市國中、小學有6組團隊參賽，競賽結果有4件作品從全國400件作品、1792位競爭對手中脫穎而出獲獎，其中，光武國中以探討影響捕霧網集水特性的「探網取霧」主題受到評審肯定，獲得國中組地球科學科第1名，相當不容易。

市府教育處指出，今年的中小學全國科展是於高雄展覽館舉辦，計有來自全國1792位師生參與，角逐國中、小數學科、物理科等各14個類別的獎項，而新竹市為選出代表隊選手，先於今年5月辦理第37屆中小學科學展覽會，全市計有556人參加，其中國中有84件作品、國小87件作品，最後選出光武國中、光華國中、東園國小、香山國小、康橋國小等5校、6件作品角逐全國賽。

得獎的包括獲得地球科學第1名的光武國中「探網取霧─影響捕霧網集水特性之探討與應用」；獲數學佳作的有光華國中「循環不息」；獲生活與應用科學佳作的光華國中「天龍八步─利用足底壓力，製作偵測內八或外八姿勢的穿戴式」；獲團隊合作獎的東園國小「多功能水上iRobot─遠端水質監測與垃圾搜集」。

教育處長黃錦能表示，市府長期推動科學教育不遺餘力，設置培英、虎林2所國中的自造教育中心，辦理國中小學奧林匹亞競賽、專題式科展及創客博覽會，更與清華大學、宏碁公司合作，啟動清華STEAM學校的跨域整合課程，期盼為竹市孩子的科學教育向下扎根。

(中時 )