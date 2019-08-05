在美國總統川普1日宣布將對剩下3000億美元大陸商品加徵10％關税後，陸方再三警告將採取反制措施。有美媒財經記者在推特（Twitter）爆料，據稱大陸將要求國有企業買家停止購買美國農產品。而美媒披露，川普不顧多名高級官員反對加徵關稅，據信主要是想在當天競選造勢活動上，向農民支持者有個交待。這亦反映大陸對陸美貿易戰的反制措施，正中了川普痛處。

美媒負責報導亞洲經濟新聞的記者Michelle Jamrisko於4日在社交網站推特上爆料，據稱大陸將要求國有企業買家停止購買美國農產品。路透通訊社對她傳出的消息予以了關注與報導。

陸美雙方於7月30日至31日在上海恢復舉行的經貿談判未獲進展，《華爾街日報》引述消息人士報導說，美國貿易代表萊海澤及財長穆努欽返美後，於8月1日早上與多名白宮顧問齊集白宮橢圓辦公室，向川普匯報。據悉，川普當天稍後需要到俄亥俄州，出席競選連任造勢活動，安撫飽受大陸報復關稅、削買農產品影響的美國農民；川普至少希望，美方已爭取到陸方切實承諾增加購買美國農產品。

不過，萊海澤及穆努欽卻無法保證這一點，這令川普相當氣餒。川普隨後提出對大陸加徵新關稅作為籌碼，眾人展開爭辯。在場的穆努欽、萊海澤、白宮經濟顧問庫德洛、白宮幕僚長馬爾瓦尼，以至大鷹派國安顧問波頓都反對新關稅，認為此舉弊大於利，會損害美國經濟，並令陸美關係進一步緊張。

據悉，幕僚也普遍認為，現階段與大陸達成貿易戰協議的話，容易受到民主黨指摘軟弱。因此川普幕僚都勸川普暫時將陸美貿易戰擱在一旁，先集中處理美國與加拿大、墨西哥及日本等國的貿易協議和談判事宜，只是川普不聽。

至於支持關稅的，除了川普，只有「仇中派」白宮貿易顧問納瓦洛。消息稱，川普當時表示自己已失去耐性，並堅持認為關稅是最好的籌碼。幕僚最終讓步，並協助川普起草他在推特上宣布加徵關稅的推文。

川普在宣布對陸加税的推文中稱，稱這是因為大陸國家主席習近平未能兑現在大阪「習川會」所做出的購買美國農產品，以及停止向美國出售強效類鴉片止痛劑芬太尼等承諾。

(中時 )