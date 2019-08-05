貢寮鮑已開始陸續放養新苗，迎接下一季鮑魚產季。（許家寧翻攝）

新北市府協助業者將滯銷鮑魚進行加工，開發多樣化商品。（許家寧翻攝）

新北市「貢寮鮑」，以天然海水養殖，肥美多汁，口感極佳，不過今年受大陸鮑魚競爭影響，滯銷價格滑落，市府輔導加工、冷藏1萬2232斤，開發多樣化商品，養殖戶近期已投放新苗，最快11月起就能搶先品嚐到來自東北角天然無污染的貢寮鮑。

貢寮為全台養殖鮑魚最多的地方，今年受陸鮑傾銷影響，養殖價格每台斤從400元慘跌至300多元，新北市府透過補助加工及倉儲費用等方式，從3月起輔導貢寮區漁會協助養殖業者收購加工6706斤及冷凍倉儲5526斤，共計1萬2232斤。

同時新北市府也委託國立台灣海洋大學進行「貢寮鮑養殖產業調查分析與種貝保存應用計畫」，持續追蹤各養殖戶之種貝來源及調查放養稚貝的活存率，同時透過養殖管理、成本投入及經營獲利等相關調查，協助貢寮鮑整體產業的發展。

市府農業局長李玟表示，避免舊事重演，地方在3月時建議中央於貢寮鮑產季期間針對進口鮑魚啟動緊急進口關稅調整機制或限制進口量，同意每年11月至翌年3月產季禁止大陸鮑魚來台，目前去年度放養池子已清池完成，開始陸續放養新苗，迎接下一季。

除了輔導養殖戶加工製成多樣化貢寮鮑商品，也協助安排展售場地增加銷售機會，市府也持續輔導漁會及養殖戶提升貢寮鮑產銷機能，並輔導養殖戶取得產銷履歷證明以提升品質，與大陸鮑魚做出市場區隔，歡迎屆時民眾一起來貢寮嘗鮮。

(中時 )