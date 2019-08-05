大象神救援！網友Kelly Tseng在臉書分享，日前帶小朋友去台北市立動物園遊玩，帽子不小心被風吹進大象園區溝槽裡，小朋友對著大象吶喊「大象，我媽媽帽子掉了，請你幫我們撿」沒想到大象竟然真的幫忙撿還帽子！讓她直呼「大象真是有靈性的動物！」

對此，台北市立動物園發言人曹先紹強調，不要期待每一隻大象會把東西丟還給你，這是幸運中的幸運，呼籲民眾不要有樣學樣。

曹先紹指出，這次幫忙撿還帽子的非洲母象「千惠」1986年搬進動物園，已居住30幾年，跟人互動頻繁，以前只有公象藍波欺負她，目前園中還有另一隻36歲的非洲母象「美代」。

他提到，大象藍波還在世的時代，會有小朋友丟東西到草地希望引起大象注意，藍波會在草地裡找東西，曾經回丟過石頭跟噴屎尿，母象不像公象有發情期會比較暴躁，但規範在安全距離外來做互動，確保雙方安全。

曹先紹表示，這次遊客很幸運，大象注意到有遊客在喊他們，因為動物園平常的動物訓練之一是呼喚他們，所以大象對人的聲音並不陌生。

曹先紹呼籲，希望民眾看到動物園裡的非洲象，了解他們的野外族群、棲息地壓力非常大，看到野生動物還是要建立保育觀念，也不要亂丟東西，確保動物安全。

(中時 )