大政治大爆卦-無色覺醒》全職市長變兼職 拿有薪假拚總統 綠酸韓又中招了 14:242019/08/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》全職市長變兼職 拿有薪假拚總統 綠酸韓又中招了 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜「平日拚巿政、假日拚國政」屢遭綠營抨擊他「六、日不在高雄」，有媒體問他對於假日跑行程選總統挨批的看法，韓國瑜說：「我們該做的事一步都不會放鬆」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 韓國瑜暢談直播經驗 用打高爾夫球、乒乓球比喻 16:342019/08/02 政治 高雄市工策會正式揭牌 「伸拳出擊」拚招商 16:432019/08/02 政治 揭密！韓國瑜「總統候選人」首造勢 庶民菜單曝光 21:152019/08/03 娛樂 訪新屋啖客家美食 拔樁意味濃 01:122019/08/04 政治要聞 韓粉「一分為十」場子熱 港媒：韓桃園起手式成功 18:132019/08/04 政治 驚謝龍介是陸戰隊 韓國瑜吐槽一句 20:422019/08/04 生活 刺客軍團成型！韓陣營四大金釵到位 13:532019/08/05 政治 中市議會國民黨團 專程南下力挺韓 13:592019/08/05 政治 政治熱門新聞 郭董親筆聲明 黃暐瀚直言小英穩了 - 政治 把國家搞成這樣！柯轟蔡：妳沒貪汙 旁邊每個都貪汙 - 政治 從高雄回來後...陳芳明向韓國瑜說重話！ - 政治 又見嬌點！前三立主播白喬茵加入韓國瑜團隊 - 政治 扁斷言民進黨2020 昔扁迷傻眼：快關回去！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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