新北市文化局上月17日舉辦文資審議大會，審議位於貢寮區的「馬崗漁村聚落」登錄聚落建築群一案，審議委員認為，馬崗漁村環境缺乏個別獨特性，人文也欠缺歷史脈絡與紋理完整性，決議不登錄聚落建築群，但漁村內3棟列冊追蹤建物，將單點式依文資法程序審議其文資價值。

馬崗漁村聚落坐落是台灣最東邊的聚落，因應東北季風影響，選擇就地取材以重力式石塊構築厚實牆體，砌疊成石頭屋居住，去年11月21日，22位所在地居民申請登錄聚落建築群，經辦理專案小組會勘及地方公聽會，今年 7月17日提送文資審議大會審議。

文資審議委員認為，馬崗漁村所屬環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，區域人群之移居、家系構成至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性，而石頭屋及防風浪牆也由於年久失修，且許多建築以改建為新式建築，導致區域全貌協調價值深受影響，因此決議不登錄。

台南大學文化與自然資源學系老師賴志彰表示，馬崗、卯澳漁村的石頭厝都是地方人文風貌典範，自己30年前曾參與卯澳漁村保存計畫，開過2次公聽會，跟村民溝通、協調，結果村長與村民都不同意，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。

(中時 )