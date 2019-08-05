台中市議會國民黨團在總統初選前開第一槍，黨中央喊話「非韓不可」，全方支持韓國瑜參選2020總統。（盧金足攝）

高雄市長韓國瑜忙於市政，又面臨黨內團結問題，台中市紅黑派系龍頭與市議員5日包遊覽車南下為韓國瑜送暖，市議員黃馨慧上午在出席西屯區共融遊戲公園動土後受訪表示，前鴻海董事長郭台銘的母親，在國民黨財政最困頓時，大力金援助度難關，相信郭董能大團結，一起完成明年總統大選讓民進黨下架的目標。

韓國瑜日前本來計畫到台中市展開感恩請益之旅，因大雨來襲，為坐鎮處理淹水問題，取消台中行，因應韓國瑜平日投入市政，台中市派系大老與藍營議員主動包車到高雄，針對中部選情交流意見。

黃馨慧表示，台中市議會國民黨團在總統初選前即開第一槍，站出來全力挺韓，向黨中央喊話「非韓不可」，全方支持韓國瑜參選2020總統，現在國民黨總統參選人已經提名，市議會國民黨籍議員利用還沒有開會前一起南下，預計與韓國瑜有半小時的會晤時間，針對中台灣選情做溝通座談，也為韓加油打氣。

南下為韓國瑜送暖，由台中市派系龍頭，大甲鎮瀾宮董事長顏清標及前台中市議長張清堂領軍，大部份都搭遊覽車南下，部份議員另有行情坐高鐵到高雄會合。

黃馨慧表示，韓國瑜只有周六日才有時間到各縣市，甚至以母雞方式，為其他參選立委的候選人輔選，與韓國瑜面對面座談後，也可以把他的話跟把他的想法，帶給台中市的市民。

對連日來郭台銘與王金平的動向，引發分裂之虞備受關切，黃馨慧說，郭台銘見過世面那麼多了，處理過那麼多的公司的危機，郭董是一個很聰明，而且很有智慧的人，能夠讓鴻海在全球這麼大的名氣與產業，相信他一定高人的智慧與看法。

「這次總統大選對台灣是生死存亡的重要時刻，相信郭董會顧慮到台灣老百姓的幸福！」黃馨慧強調，她曾多次聽到前台中市長胡志強提及，國民黨財政遇到打壓困頓時，發不出薪水的時候，是郭台銘的母親大力挹注銀根吃緊問題，解決國民黨財源的燃眉之急，郭家都在幫助國民黨，大家都很感謝。

她相信郭台銘應該不會離棄國民黨，民意的依歸，會輔助幫忙民眾期望的人，來拆解這個危機，明年大選只有團結，才能贏回執政權。

黃馨慧表示，南下會晤韓國瑜，將台中市的需求向韓國瑜提供意見，對於市政白皮書、國家政策白皮書，台中市的議員當面跟他建議，回來台中後也把他的理念，台灣需要在立法院獲得國家政策的改變，終極目標是要把民進黨拉下來。

(中時 )