美聯社

巴西毒梟為了逃獄不惜男扮女裝，打扮成探監的女兒，但變臉變身儘管惟妙惟肖，仍被獄警識破。

巴西42歲毒梟達席瓦爾（Clauvino da Silva）被捕入獄，打著如意算盤，趁著19歲女兒來探監時和她「互換身分」，利用矽膠面具以及假髮，打扮成愛女的模樣，大搖大擺地走出牢房，但仍被識破，目前已移監到安全層級更高的監獄。

達席瓦爾穿著緊身牛仔褲、印有可愛甜甜圈的粉紅色T恤，臉上則戴著矽膠人皮面具和黑色假髮，藉此掩蓋自己的身分。並把女兒留在監獄內「貍貓換太子」，可惜他走牢房時實在太緊張，而被識破。

當局目前正在調查達席瓦爾女兒的涉案程度，希望能釐清她在此案中扮演了甚麼樣的角色。

達席爾瓦是「紅色司令」（Red Command）幫派的高層領導之一。該幫派是巴西最大的犯罪集團之一，控制著里約大部分地區的毒品買賣。他在2013年也曾試圖鑽地下污水道逃獄，但沒多久就被抓了回來。這次移監到里約戒備最森嚴的監獄，不知又會想出什麼越獄奇招。

(中時 )