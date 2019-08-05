去年6月發生震驚全國的「華山草原」高姓女子遭分屍命案，涉案在押的射箭教練陳伯謙，被查出殺人分屍後，還切下被害人乳頭、外陰部，並以食鹽、明礬等物製成標本，遭檢方起訴並求處死刑，全案經台北地方法院近1年的審理，今(5)日下午兩點30分宣判，合議庭依強制性交殺人等罪判陳伯謙應執行死刑，褫奪公權終身。

陳伯謙在全案辯論終結後，表明不到庭聽判，今日的宣判，合議庭沒有提他出來。因他被判死刑，不論他未來要不要提上訴，合議庭都會依職權幫他送上訴。

死者父親到庭聆判後，認為判決符合社會期待，因為陳伯謙是一位非常凶殘沒有人性的殺人魔，陳也沒有悔意，對犯案編了好幾個版本，到最後還編出一個「ABC」的ERIC是殺人凶手，根本沒有這個人，也無法自圓其說。

檢方起訴38歲的陳伯謙，2018年5月間在華山草原上搭建「野居草堂」，作為推廣傳統弓道技藝之用，並在該處進行傳統文化教學，高姓被害女子報名課程。去年5月31日下午4時許，高女到「野居草堂」後，與陳伯謙等人聊天、飲酒，隔日0時30分許，因酒醉昏睡倒臥草堂內休息，隔日凌晨4時許，陳趁高女酒醉酣睡，乘機加以性侵。

高女遭侵犯後酒意稍醒，陳仍未罷手，過程中因高女反抗，陳就勒死被害人，藏屍在草堂內的綠色塑膠箱內，再於深夜將死者分屍成13部位，還把高女左側乳頭及外陰部切下要製成標本，最後將屍塊分裝成7袋，載至陽明山山區丟棄。

(中時 )