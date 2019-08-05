長榮推出三款綠豆凸，分別為經典、黑松露及烏魚子三口味。（馮惠宜翻攝）

長榮蛋黃酥為點心坊第一名人氣暢銷產品。（馮惠宜翻攝）

松露與烏魚子素有食品界黑金之稱，迎接中秋節，台中長榮桂冠酒店主廚發揮創意巧思研發的「松露綠豆凸」以及「烏魚子綠豆凸」則是分別選用有山、海黑金美稱的義大利松露醬以及頂級烏魚子融入內餡中，再以金箔點綴雪白酥皮，成就味覺與視覺的奢華饗宴。

每年中秋台中長榮桂冠酒店賣的蛋黃酥及綠豆椪一向是饕客指名必吃月餅，就連NG月餅都造成同業搶買的熱潮；今年台中長榮桂冠酒店即日起至8月15期間加碼推出蛋黃酥單入包裝買一送一優惠，就是要讓舊雨新知都回品嚐到這款經典滋味。

喜愛長榮蛋黃酥和綠豆凸的饕客們都知道，長榮的「綠豆凸」是以獨家配方拌製而成的梅花豬肉餡融合特製綠豆沙餡內，外層包覆香酥外皮，層層疊疊，宛如雪花般，一口咬下，多層次的豐富口感讓人食指大動。

今年更升級推出，主廚發揮創意巧思研發的「松露綠豆凸」以及「烏魚子綠豆凸」分別選用有山、海黑金美稱的義大利松露醬以及頂級烏魚子融入內餡中。

而「蛋黃酥」則是嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃搭配香濃綿密的紅豆沙餡，烘焙過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹各半且外酥內香，讓人吮指回味無窮，更連續數年榮獲媒體評比肯定。

而除了蛋黃酥禮盒及綠豆凸禮盒，長榮也推出集結「蓮蓉蛋黃」、「素香滷肉」、「五仁棗泥」及「干貝蓮蓉」等四款熱銷廣式月餅而成「長榮典藏廣式禮盒」，以及烏魚子綠豆凸、松露綠豆凸及蛋黃酥組成的「長榮臻藏禮盒」和「晶沙酥禮盒」。

(中時 )