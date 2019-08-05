航空警察局及關務署台北關聯手攔截，從二件寄往大陸東莞，以蜜餞申報的郵寄包裹中，起出3萬200粒俗稱「一粒眠」的第3級毒品芬納西泮（Phenazepam）。（翻攝畫面）

航空警察局及關務署台北關聯手攔截，從二件寄往大陸東莞，以蜜餞申報的郵寄包裹中，起出3萬200粒俗稱「一粒眠」的第3級毒品芬納西泮（Phenazepam）。（陳麒全攝）

航空警察局及關務署台北關聯手攔截，從二件寄往大陸東莞，以蜜餞申報的郵寄包裹中，起出3萬200粒俗稱「一粒眠」的第3級毒品芬納西泮（Phenazepam），市價超過新台幣600萬元，並循線在彰化縣鹿港鎮逮補2名許姓嫌犯，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

航警安檢大隊及台北關快遞機放組關員在5月8日共同在桃園機場航郵中心執行檢查作業時，發現有二件寄往大陸東莞申報內容物為蜜餞的空運包裹相當可疑，經開箱檢查後發現，包裹內的鋁箔包中，全部都裝著俗稱「一粒眠」的3級毒品芬納西泮，總共3萬200粒，毛重9057公克。

3萬顆「一粒眠」偽裝蜜餞出口，遭航警海關查獲。

航警局局長黃嘉祿指示刑警大隊報請桃園地檢署檢察官高健祐指揮偵辦，5月10日南下彰化縣鹿港鎮逮捕許姓寄件人到案，調查訊問後檢察官聲押許嫌獲准。檢警進一步追查後，7月24日再度南下鹿港逮捕另1名許姓嫌犯到案，將持續追查幕後販毒集團，緝毒單位也呼籲民眾勿受販毒集團利誘，誤蹈法網。

(中時 )