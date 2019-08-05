高雄市長韓國瑜在初選過後遲遲聯繫不上前鴻海董事長郭台銘，整合陷入困難郭台銘核心幕僚劉宥彤5日表示，「遲早有機會遇到」。對於郭是否脫黨參選動，引發外界各種揣測，劉宥彤對此表示，台灣這麼小，他們都是大人物，遲早有機會遇到，可能在公共場合遇到，也不會去刻意避免碰到，都看老天爺安排。

至於郭台銘未來動向，劉宥彤說，郭台銘已經在參與公共事務了，在台灣重大的公共事務中一定有他的角色，只要能夠為台灣好、為中華民國好，他都不會推辭，他未來的動向應該會再有一些思考，到目前為止並沒有要參選的準備。

至於挺郭的「老虎軍團」聲明「暫時停止連署並非結束，而是期待下一個階段的開始」，劉宥彤說，不管支持者做哪些事情，都屬於民間自發性的，郭陣營從頭倒尾並沒有實際的介入，都是民間支持者在想的。

而郭台銘將舉辦粉絲見面一事，劉宥彤指出，預計將在8月中後舉辦，至於活動內容可能會不只有一種形式，包括一起看電影、一起喝下午茶等，目前都還在發想中。

(中時 )