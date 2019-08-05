台北市長柯文哲今(5)日怒嗆總統蔡英文，說她沒貪汙，但身邊的人都在貪汙！直說自己過去2016年確實是支持蔡的，但為什麼現在不支持，因為她把國家搞成這樣！驚人發言讓網路輿論沸騰，直說柯P這麼「誠實」，恐怕這次要被告了！
網友們在PTT熱議，有人表示柯文哲這樣的舉動相當不尋常，一下組黨、一下又公開怒罵蔡政府，難道是因為急了？亂了陣腳？過去柯文哲被打器捐案時曾說過，「指控人家要有證據」，而如今這麼嚴重的指控如果柯拿不出證據，那不就是自打自己臉？
但也有人支持柯文哲的論調，認為民進黨光在私菸案上就站不住腳，如今私菸案究竟處分了多少人？能服眾嗎？更不要說立法委員黃國昌一直在打的兆豐金案、慶富案，這不過都是一條龍的護航罷了。
目前總統府受到柯文哲指控後，已經發聲明表示，希望柯市長主動提出證據，若沒有證據也應該公開向社會釐清，現在已經有許多總統幕僚在柯的指控下受到誤解，「柯市長應該表示歉意」。
(中時電子報)
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