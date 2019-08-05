「台中願景館」換新牆，以巧思細述台中願景和生活故事 民眾直呼有趣。（盧金足攝）

位在台中市政府的「台中願景館」重新設計外牆後，5日以全新風貌與市民見面！

台中市府新聞局長吳皇昇表示，「台中願景館」外牆新設計增加更多台中元素，整體畫面以台74線、高鐵、鐵路高架化、捷運綠線、台中國際機場等交通道路串聯，並穿插台中國家歌劇院、台中巨蛋、水湳國際會展中心等重要地標。

此外，也融入社會住宅、台中托育服務的意象，各角落都是台中的故事，傳遞著市長盧秀燕對於「富市台中‧新好生活」的美好願景，新牆面從海、陸、空三個角度呈現市府施政計畫藍圖，以在地特色、生活文化和重要建築等，展現台中生活的精彩縮影，

吳皇昇說，願景館新的外牆設計，集合許多志工和民眾的意見，凸顯市府未來建設及願景政策，入口處創新設計打造成「登機門」的樣貌，可吸引市民朋友進入願景館參觀。

願景館外牆細部之處還有許多彩蛋，不但可看到從台中港進出載運貨品的貨輪、高美溼地的木棧道與風車相互映襯，沿著路線進到市區後，還可見到台中的著名地標湖心亭，以及台中享譽盛名的珍珠奶茶、太陽餅和大麵羹等在地美食。

「哇！可愛！」民眾仔細端詳，可看到可愛的小人物喝著珍珠奶茶，騎著腳踏車進入東豐綠廊，處處出現市民一般生活的有趣畫面，歡迎民眾一起前來觀賞，用自己的方式說故事。

新聞局表示，願景館新外牆完工後，內部展示也將配合市府重要施政措施進行微調，並修正原有的不足部分，預計於8月底前可以完成，屆時歡迎民眾前來參觀。

(中時 )