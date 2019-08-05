疑冷氣電線走火 三重區派出所火災 14:572019/08/05 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重區光明派出所今日下午傳出火警。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午1時45分，位於三重區過圳街46號的光明派出所傳出火警，位於4樓的會議室疑因電線走火，冷氣機突起火燃燒，燃燒面積約4平方公尺，所幸派出所旁就是消防分隊，火勢迅速在10分鐘後撲滅，並無人員受傷、受困。 (中時 ) #派出所 #電線走火 #電線 #燃燒 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港修例風波 沙田圍站連儂牆焚毀 10:492019/08/01 兩岸 9旬翁跌倒呆坐路邊 永和警助返家 11:362019/08/01 社會 毒男偷換檢驗尿液 向友炫耀反露餡 16:052019/08/01 社會 8旬翁血糖低險昏倒超商 中市暖警伸援手 14:232019/08/02 社會 行車糾紛引毆打 男假扮友人追進派出所 15:362019/08/02 社會 行車糾紛引毆打 男假扮友人追進派出所 16:292019/08/02 社會 2歲男童包尿布溜出門 警尋回助母子團圓 15:312019/08/03 社會 內湖康樂街公寓火警 母子雙亡 07:272019/08/04 社會 彰化溪州民宅火警 女屋主遭嗆暈倒浴室 10:262019/08/04 社會 精障男走失3周警尋獲 母子相擁而泣 10:402019/08/05 社會 社會熱門新聞 小王帶人妻上摩鐵辯「沒做」 法官：無悔意 - 社會 小4女爬欄杆小2男推一把 墜2樓全身骨折內臟撕裂 - 社會 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 - 社會 影》華山草原分屍 陳伯謙性侵殺人一審判死 - 社會 陳逸夫柳惠千 調職回軍 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。