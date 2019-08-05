今日下午1時45分，位於三重區過圳街46號的光明派出所傳出火警，位於4樓的會議室疑因電線走火，冷氣機突起火燃燒，燃燒面積約4平方公尺，所幸派出所旁就是消防分隊，火勢迅速在10分鐘後撲滅，並無人員受傷、受困。

(中時 )