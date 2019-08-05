「借廁所」這件事總讓不少商家困擾，一名女網友在臉書分享自己不出借廁所的原因，她表示，每次出借廁所都會有可怕下場，其中一次碰上一名阿桑關在洗手間3小時不出來，請警察來後開了門，阿桑才說自己是在裡面吃麵線，讓底下網友都相當傻眼。

原PO在臉書《爆怨公社》中發文表示，店裡的新進員工近日向她問，「如果有客人進來借廁所，妳會不會借？」，對此她回應，以前會現在不會，因為有太多不好的經驗了。

原PO表示，某次有人來借廁所，竟邊上邊抽菸，把所有衛生紙、擦手紙弄得都是煙味；還有一次是借廁所的人把馬桶上到塞住，清理了一整晚才通。

原PO繼續透露，曾有一位歐巴桑在店內廁所待了快3小時，都要打烊了還不出來，敲門也不回應，因為擔心出意外，因此報警處理，警察到了之後喊好久，阿桑總算出來，沒想到阿桑這才說，自己剛剛在廁所裡吃完一碗麵線，想休息一下，才在裡面待這麼久。

原PO說完後反問，每次有人抱怨店家不借廁所時，她也想請這些人想想，給人方便而造成自己的不便，「換成是你借還是不借？」

底下網友看完她的故事全都傻眼回應，「傻眼…廁所吃麵線是什麼概念」、「奇葩還真多」、「不借啊～給方便當隨便」。

(中時電子報)