土耳其總統艾爾多安今天表示，將對敘利亞幼發拉底河東岸地區發起軍事行動，並且已經通知美國和俄羅斯。但他未具體說明何時展開攻勢。

連接第一大城伊斯坦堡和愛琴海岸第3大城伊茲米爾（Izmir）的高速公路今天在西北部布爾薩省（Bursa）舉行通車典禮，艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）致詞時說：「我們已進入（敘北）阿夫林（Afrin）、賈拉布洛斯（Jarabulus）和巴布（Al-Bab），現在我們將要進入幼發拉底河（Euphrates River）東岸。」

安卡拉已兩度跨境進入敘利亞展開掃蕩庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）的軍事任務，分別是2016年8月代號「幼發拉底河之盾行動」（Operation EuphratesShield）和2018年1月代號「橄欖枝行動」（OperationOlive Branch）。

艾爾多安強調，安卡拉已將準備再度出兵一事告知華府和莫斯科。過去數月以來，他一再表示，由於YPG持續出沒在靠近土耳其邊境的敘利亞幼發拉底河東岸，已對安卡拉構成威脅，因此將對當地展開軍事行動。土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）分支；PKK被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。

土耳其也正試圖說服美國在敘利亞東北部建立縱深約32公里的安全地帶，讓YPG撤出此一緩衝區，但雙方尚未達成共識。

YPG出沒敘利亞東北部一事已經成為土、美摩擦的癥結所在。YPG是美國在敘利亞的主要盟友，雙方併肩討伐激進武裝團體伊斯蘭國（IS）。土耳其則一再表示，讓恐怖組織去對抗另一個恐怖組織，這毫無道理可言。

安卡拉已警告多時，將對YPG掌控的敘利亞幼發拉底河東岸展開攻勢。去年12月美國總統川普宣布自敘利亞撤軍後，土耳其決定暫緩出兵。不過安卡拉認為華府對於在敘利亞東北部設置安全地帶一事採拖字訣，並且要求美國切斷與YPG的關係。

土耳其最近已在敘利亞邊界部署為數眾多兵力。路透社報導，美國官員被問到艾爾多安上述說法時指出：「繼續針對跟美國共同設置安全地帶的可能性，以及土耳其部隊因應合乎情理的安全疑慮等問題，在跟土耳其進行雙邊磋商。」

半島電視台（Al Jazeera）報導，敘利亞北部和東部由庫德族領導的行政機構掌控，他們1日曾在聲明中反駁土耳其的出兵威脅。

聲明說：「這些威脅不僅對相關地區，也對和平手段解決敘利亞問題構成危害。土耳其對這個地區的任何進犯都將為伊斯蘭國重整開路。」聲明呼籲國際社會表態阻止土耳其將出兵的威脅付諸行動。

(中時 )