新北市永和警分局今（5日）聯絡民間熱心的瓦斯器材公司，免費至廖老先生家評估瓦斯器材安全性。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局今（5日）聯絡民間熱心的瓦斯器材公司，免費至廖老先生家評估瓦斯器材安全性。（葉書宏翻攝）

新北市永和區80歲廖姓老翁日前因經常於自家廚房內烹煮食物忘記關火，造成食物及鍋具燒焦，濃煙密佈飄散整棟公寓，樓上住戶人心惶惶，報警後，經警消趕至現場關心後，僅有部分燒焦痕跡，所幸未造成起火，無人傷亡。

永和警分局今（5日）聯絡民間熱心的瓦斯器材公司，免費至廖老先生家評估瓦斯器材安全性外，另加裝瓦斯開關定時器，這類產品的好處在於時間一到，能發出警示聲響，提醒用戶關火；若住戶因外出或未能注意到，一分鐘後，將會自動關閉瓦斯爐，避免後續可能燒焦、起火情事發生。

廖先生表示，平時偶爾會烹飪東西，有時候不小心沒注意到，不過聞到焦味就馬上關起來了。今日有了定時開關，以後就不用擔心會忘記關瓦斯的問題了。

永和警分局長謝宗宏表示，勵行路周邊為溪洲市場，傳統市集內除了有大量分租套房及攤商聚集，且巷弄相當狹小，一旦發生火災意外，住戶較難大量疏散，平時仍注意使用火源，出門前仍應再三確認瓦斯是否關閉。轄區派出所巡邏時也會多加留意及關心，也希望附近街坊鄰居也相互關心、提醒，避免疏忽釀災。

又是你！ 翁煮飯忘關火「年燒20次」 鄰驚恐

(中時 )