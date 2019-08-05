弘光科大辦食安研習會邀專家學者解說，替民眾把關健康。（陳淑娥翻攝）

弘光科大舉辦「食品安全檢驗實務研習會」，針對食品、團膳業者較常提出的問題，包括食材管理、食品生物危害檢驗、食品認證實驗室等議題，請學者專家解說，並與業者簽訂產學合作策略聯盟備忘錄，透過產學合作輔導，協助業界人才訓練與培育。

弘光科大食品安全與超微量檢驗總中心主任莊正宏表示，很多合作廠商常在檢驗過程中提出食安管控上實務問題，尤其是團膳業者，研習會特別邀請中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科、環虹錕騰科技公司技術經理陳姿綺、虎尾科大農檢中心主任沈振峯、弘光科大檢驗總中心品質主管蘇偉瑄等專家，把業者常遇到的問題一次說明清楚。

陳姿綺指出，根據衛福部統計分析，2018年食物中毒案以學校案件最多，達到2485件，其中以團膳疑慮最多；因食品中含有仙人掌桿菌引起食物中毒排名第1，主要是食品保存不當，其次是金黃色葡萄球菌，造成原因是從業人員手部受傷感染到食物引起，她提醒第一線的團膳業者，記得嚴守把關。

陳元科表示，業者要避免食安問題得從篩選供應商著手，包含廠商評鑑、合約審查、落實採購驗收等，每個步驟都不能馬虎，才能控管源頭；沈政峯則提醒業者，食藥署明年微生物檢測新規定上路，食品送驗不管是採用什麼方式，一定要符合政府規定。

本次研習會內容包括「食材的驗收與安全衛生管理實務」、「食品中生物危害檢測實務」、「食品中化學性危害檢測實務」、「食品檢認證實驗室實務」四大主題，從食材運送、保存、食品生物檢驗、食品認證等，每個業者必須要注意環節，及衛生福利部食藥署明年微生物檢測的樣品數、取樣量、採樣件數等新規定，皆特別提醒業者注意。

(中時 )