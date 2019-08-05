繼大陸停發個人簽證與限縮團客配額後，今再傳出將停止陸客透過小三通來台。旅行公會表示，確實有聽說相關傳聞。旅遊業表示，目前傳出消息有的說是小三通船隻停航，有的說是大陸方面停簽證件，尚難確認。不過據記者向多名福建省台辦官員查證，皆表示沒有聽到相關消息。

事實上，在大陸日前宣布自8月起暫停陸客自由行簽證後，金門縣長楊鎮浯就表示，會擔心衝擊小三通及金門觀光產業，他認為，此項政策是針對「赴台旅遊」，與「赴金馬旅遊」的自由行簽證不同。他會全力爭取小三通不要受到影響。

楊鎮浯表示，在獲知大陸暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點停簽後，他第一時間要求業管單位即刻向大陸相關單位洽詢與了解，經初步了解，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理。他也親自向大陸中央與地方相關單位協調說明金門之態度及需求，希望能將金馬小三通自由行之相關政策衝擊影響降至最低。如今又傳出小三通簽證生變，當地旅遊業者十分憂心。對於有媒體報導，傳出大陸將全面停航小三通一事，旅行公會理事長蕭博仁也稱有得到消息，預計從9月1日起就會停航。

而本報記者5日向多位福建台辦官員詢問，有的說「沒聽說」，有的表示「目前沒有接到相關消息」。一位金門縣政府的前官員也表示沒聽說，他特別指出，金馬澎的自由行，與大三通的自由行是脫鉤的。

(旺報 )