關渡橋驚傳落水 60歲男失去呼吸心跳 15:122019/08/05 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水區關渡橋今日下午驚傳落水事件。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 落水男子年約60歲，被救上岸後已無呼吸心跳，仍在醫院搶救中。(吳亮賢翻攝) 今日下午1時許，1名年約60歲的男子突從淡水區關渡橋墜落，消防人員到場後，立刻出動船艇救援，但男子被救上岸時已失去呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院搶救中。 據了解，男子身上並未攜帶證件，身分仍待調查，詳細落水原因，也待進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #男子 #淡水 #呼吸 #關渡 #證件 也許您會感興趣 推薦閱讀 農曆7月鬼門開 淡水大法會祈平安 16:002019/08/01 生活 老婦77萬養老金差點飛了 警員銀行員機警阻下 19:052019/08/01 社會 淡水凌晨近30台機車擾民 14警出動攔查 21:142019/08/01 社會 鬼月到 淡水大法會求平安 04:102019/08/02 地方新聞 呼吸困難向旁人求救 林國基：我快昏倒了 11:592019/08/02 娛樂 2至4歲育兒津貼申請第2天 須查驗證件親送 12:142019/08/02 社會 淡水情人橋前度七夕！燦爛煙火、主題樂園嗨翻天 11:202019/08/03 旅遊 證件遺失 老教授巧遇學生解危 04:102019/08/04 地方新聞 關渡宮培育未來藝術家 01:142019/08/04 生活新聞 東部好農水岸市集 淡水假日看得到 12:132019/08/05 財經 社會熱門新聞 小王帶人妻上摩鐵辯「沒做」 法官：無悔意 - 社會 小4女爬欄杆小2男推一把 墜2樓全身骨折內臟撕裂 - 社會 彰化製酒廠氣爆4人傷 2人命危 - 社會 影》華山草原分屍 陳伯謙性侵殺人一審判死 - 社會 陳逸夫柳惠千 調職回軍 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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