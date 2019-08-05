落水男子年約60歲，被救上岸後已無呼吸心跳，仍在醫院搶救中。(吳亮賢翻攝)

今日下午1時許，1名年約60歲的男子突從淡水區關渡橋墜落，消防人員到場後，立刻出動船艇救援，但男子被救上岸時已失去呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院搶救中。

據了解，男子身上並未攜帶證件，身分仍待調查，詳細落水原因，也待進一步釐清。

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