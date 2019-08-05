台中捷運公司徵才，預計錄取運務、經營管理類組共37人，薪資最高約6萬5000元。（盧金足攝）

台中捷運綠線拚明年底通車，有興趣進捷運公司工作的民眾，把握機會，中捷5日宣布第三梯次報名即日起至8月13日下午5時止，預計錄取運務、經營管理類組共37人，薪資最高約6萬5000元，比起一般職缺薪水高，吸引很多人報名。

台中捷運綠線已進入試運轉階段，成功完成連續7天不間斷試車，通過「期末考」試營運驗證，朝明年底通車營運邁進一大步。

台中捷運公司繼今年上半年第一梯次公開徵才後，下半年再進行兩梯次公開招募作業；其中第二梯次徵才日前已開跑，書審結果5日公告，將於8月17、18日進行筆、面試。

捷運公司也持續公開對外招募優秀人才，下半年展開第二、三波甄試作業，包含書面資料審查(占總成績30％)、筆試(占總成績30％)及面試(占總成績40％)三部分。

台中捷運公司指出，第二梯次公開徵才書面審查資料結果今日公告，符合資格的應考人，將於8月17日、8月18日進行筆試及面試，預計招募115人。

此外，第三梯次公開甄試簡章已於7月1日公告，報名時間即日起至8月13日下午5時截止，預計錄取運務、經營管理類組共37人，薪資最高約6萬5000元。

台中捷運公司提指出，應考人於報名前，務必確認是否符合甄試簡章各職缺所列資格條件，並於書面審查資料檢附相關證明文件，例如，學歷條件如有限定科系者，應檢附足資證明的學位證書或畢業證書，非僅提供最高學歷證明。

另外，若以「薪資明細表及勞保投保證明」作為工作服務證明部分文件者，「薪資明細表」及「勞保投保證明」兩者皆需檢附，相關資訊公告於台中捷運公司徵才報名系統。

(中時 )