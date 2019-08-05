香港反送中風波愈演愈烈，香港民眾並在5日發起「三罷」運動。對此，香港特首林鄭月娥緊急召開記者會表示，過去兩個月香港幾經折騰，令市民及警察受傷。香港本來是世上最安全城市之一，市民可以自由表達，但連串的極端暴力行為將香港推向十分危險境況。

根據信報財經報導，林鄭月娥指出，過去一兩周，暴力破壞行為不斷升級，包括今早又出現的阻礙港鐵車門，癱瘓主要幹道，多次堵塞過海隧道，損毀交通燈等。有人又圍堵及破壞警署，破壞公物，有暴力分子恐嚇及網上欺凌不同意見人士。一小撮極端暴力分子掟磚、縱火、掟汽油彈，製造炸彈及藏有大量攻擊性武器。她呼籲市民無論有何訴求，均應和平表達。

林鄭月娥強調，自由是本港核心價值，部分人以暴力表達訴求，是罔顧他人自由權利，部分極端分子更將訴求變質，污損國徽，將升起的國旗拆下?到海上，揚言搞革命光復香港，是挑戰國家主權、危害「一國兩制」的行為，會破壞香港穩定繁榮。

她又指，明白市民對政府不滿，但反問是否要因此押上700多萬人穩定生活，及以香港未來作賭注，強調經濟出問題，市民生計受損，社會不安全不穩定的情況，並非短時間可以改變及重新建立起來。林鄭月娥指出，玉石俱焚的方式，會推香港上不歸路，對政府不滿不等如要縱容暴力，因為暴力令問題更糾纏不清，難以解決。

(工商 )