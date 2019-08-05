民進黨、台灣基進黨5日舉行聯合記者會，共推基進黨發言人陳柏惟出戰台中立委第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），挑戰現任立委顏寬恒的連任之路。顏寬恒上午表示，每一位對手都是可敬的對手，但對地方的熟悉程度與服務，才是關鍵。

顏寬恒表示，上午有看了陳柏惟參選記者會的影片，第一對於記者會中陳柏惟表示也願意當消坡塊來保護家園，對此感謝陳柏惟認同消坡塊保護家園的精神。第二，顏說他的選區幅員遼闊、沒有選擇對手的權力，任何一位可敬的對手到了選區來，都審慎以對，不管對手是誰，都一本初衷，秉持著為民服務、問政表現及地方建設發展，不管是否在選舉期間，他都是一位讓鄉親看得到、找得到、叫得動的立委。

顏寬恒接著說，鄉親應該有很大的感受，要選的是一位在地服務、深耕、了解地方的人，對手對沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰了解多少、有沒有花時間在這個地方、地方有什麼需求、城鄉差距、地方人文，還有交通動線的狀態的了解，都將是重點。

而交通部長林佳龍前往站台，提到民進黨2014年在這選區大勝，所以將大有可為，顏寬恒呼應表示，但民進黨在2018年這選區卻是大敗，因此在地深耕服務、了解地方的民意代表才適合這裡。

至於台中市紅黑派議員，今天組團前往高雄拜會總統參選人韓國瑜，顏寬恒指出，這是做人的道理，台中市市議會在四月時，是第一個站出來支持韓國瑜的黨團，而初選結果已確定韓國瑜代表國民黨參選總統，尊重制度面，大家能夠團結，而且不止是台中市紅黑派，連市區的議員也出來相挺。

(中時 )