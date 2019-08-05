台北市長柯文哲今日表示，自己在2016年1月16號是支持總統蔡英文的，可是蔡英文怎麼把國家搞成這樣子？柯文哲質疑蔡英文：「妳沒有貪汙，可是旁邊的每個都貪汙不是嗎？」對此，總統府發言人林鶴明也在臉書澄清，蔡英文身邊沒有人貪污，柯文哲應該向他和很多無端被指控的人道歉。

對於柯文哲的指控，總統府發言人黃重諺表示，理解柯文哲一向講話的風格，但是貪汙指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯文哲常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪汙人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，請柯文哲應公開向社會釐清。甚至有許多總統幕僚在柯文哲的指控下被誤解，柯文哲也應該表示歉意。

黃重諺認為，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯文哲關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。民主政治應該正面發展，有貪汙就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯文哲身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

總統府發言人林鶴明，過去曾任柯文哲的競選團隊與市府發言人，他也在臉書澄清，蔡英文身邊沒有人貪污，柯文哲應該向他和很多無端被指控的人道歉。

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