今年5月17日新竹市當天上午1小時就狂炸了68毫米雨量，5個小時下了213毫米，造成市區多處嚴重淹水災情。（陳育賢翻攝）

今年5月17日新竹市當天上午1小時就狂炸了68毫米雨量，5個小時下了213毫米，造成市區多處嚴重淹水災情，市府5日在議會進行專案報告，多位議員則要求檢討人為疏失、地下管線建檔以利定期清淤。

今天臨時會中，包括議員李國璋、劉崇顯、田雅芳、陳啟源、黃美慧、顏政德、彭昆耀、黃文政、廖子齊及張祖琰接續對517水災提出看法及建議，包括要求市府針對易淹水潛勢地區，研擬短、中、長期改善方案，積極爭取中央防洪治水經費；檢討改進管理水閘門開關時機等作業流程，避免未來再出現人為疏失。

各排水系統主管機關與單位，應持續落實側溝、雨水下水道與區排疏濬作業；市府務必隨時落實致災型氣候的預警與示警；地下道、易積水公共設施優先布署抽水機，事後並加強消毒工作。

消防局長李世恭與工務處長吳堂安共同進行517水災專案報告指出，517當天因急降雨，而竹市因開發早，多處地下水道排洪容量無法承納，造成全市有138件淹水災情。

面對水患問題，市府已全力清淤疏濬，同時建構包括G幹線等排水工程，另因水利會的農田灌溉水圳通過竹市中心，因此治水管理急待整合與共同應變，同時盤點全市18處水閘門，由水利會提供水門操作流程與水門啟閉工具，防止積水發生水門卻未能及時打開的問題。

此外，市議員曾資程也表示，近期勘查多處易積水路段時發現，找不到下水道維修孔、地下排水管線堵塞都是造成排水不良的原因，建議市府相關單位應統合管線路線圖並建檔管理，以利未來清淤作業。

(中時 )