陸9／1起停小三通 劉增應：非雙方所樂見 15:302019/08/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為小三通。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸停發個人簽證與限縮團客配額後，今再傳出9月1日起將停止陸客透過小三通來台。對此，連江縣長劉增應今（5日）表示，目前沒有聽說，若真的停止小三通相當可惜，也並非雙方所樂見。 劉增應表示，陸客透過小三通來馬祖旅遊，每年約占總遊客人數10％，縣府近年來積極發展觀光、加強兩岸交流，規畫要逐年提高陸客透過小三通來馬祖旅遊人數，「限制絕對不好，並非雙方所樂見的。」 (中時 ) #小三通 #陸客 #旅遊 #馬祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選前祭禁令 避變相幫蔡助選 04:092019/08/01 焦點新聞 陸客商機破滅 旅遊業哀號 04:092019/08/01 焦點新聞 陸喊停來台自由行 下半年300億陸客商機 飛了 04:102019/08/01 財經要聞 陸客自由行限縮 張景森：不必如喪考妣 11:122019/08/01 政治 大陸暫停赴台自由行 港媒：有3訊號要注意 11:092019/08/01 兩岸 獨家》陸客團9月也將限縮 下周公布配額 17:222019/08/01 財經 陸客自由行喊卡 台中市旅館公會：國旅補助應提前自8月啟動 19:482019/08/01 生活 陸傳12月全面暫停團客遊台 04:102019/08/02 財經要聞 不是說陸客不重要？國旅36億元被諷「超補」 09:102019/08/02 政治 限縮陸客衝擊花蓮 徐榛蔚：拉東南亞救觀光 11:552019/08/03 政治 政治熱門新聞 郭董親筆聲明 黃暐瀚直言小英穩了 - 政治 把國家搞成這樣！柯轟蔡：妳沒貪汙 旁邊每個都貪汙 - 政治 從高雄回來後...陳芳明向韓國瑜說重話！ - 政治 又見嬌點！前三立主播白喬茵加入韓國瑜團隊 - 政治 扁斷言民進黨2020 昔扁迷傻眼：快關回去！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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