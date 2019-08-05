大陸停發個人簽證與限縮團客配額後，今再傳出9月1日起將停止陸客透過小三通來台。對此，連江縣長劉增應今（5日）表示，目前沒有聽說，若真的停止小三通相當可惜，也並非雙方所樂見。

劉增應表示，陸客透過小三通來馬祖旅遊，每年約占總遊客人數10％，縣府近年來積極發展觀光、加強兩岸交流，規畫要逐年提高陸客透過小三通來馬祖旅遊人數，「限制絕對不好，並非雙方所樂見的。」

(中時 )