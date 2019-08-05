韓國偶像男星金明洙（L）即將在9月1日來台舉辦《2019 KIM MYUNG SOO SOLO FAN MEETING IN TAIPEI》粉絲見面會，這也是他第三度以個人形式在台舉辦活動，今（5）日主辦公告門票將於本週六上午11點開賣，更公布座位圖當中VIP座位區離舞台超級近成為一大特點。

金明洙見面會本次一大看點為VIP區舞台超近。（合成圖／翻攝自臉書）

近期以韓劇《僅此一次的愛情》收穫更多人氣的金明洙，對於歌手轉演員後不斷能在演戲之路遇到好作品感到開心外，他透露韓國過往電視劇並未出現「天使」的角色，而自己很幸運能飾演心地善良又對愛情執著專一的「天使金丹」，又受到媒體及觀眾好評，他謙虛表示：「我努力以對角色的分析力和敏銳的表現力，來表現身為一個演員該呈現的專業，而藉由這部戲得到廣大粉絲的愛，覺得十分幸福！」

《僅此一次的愛情》中，「天使金丹」對女主角願意捨身抛棄性命的愛，金明洙坦言：「就像劇名一樣，見證並瞭解一生一次的愛是什麼感覺，對我的演藝工作來說，是個很棒又獨特的角色！」相隔一年再度訪台，金明洙希望能將「天使金丹」的幸福與美好傳遞給喜愛自己的粉絲們。

金明洙見面會座位圖與票價。（圖／紅星娛樂提供）

《2019 KIM MYUNG SOO SOLO FAN MEETING IN TAIPEI》粉絲見面會門票將於8月10日（六）上午11點在KKTIX售票系統開賣，喜愛金明洙的粉絲們千萬不要錯過，9月1日記得來和天使約會哦！

(中時電子報)