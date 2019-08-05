犯下震驚全國的「華山草原」分屍案的陳伯謙，行凶後為什麼要割下被害人乳房和下陰部？他在去年起訴移送北院審理時，辯稱不是為了要製作標本，「只是想要將割下來的乳房和下陰部埋在草堂旁邊挖個洞種樹，以化解我與A女之間的冤仇」。

陳伯謙在北院審理時，不但大翻供聲稱是在被害人死亡後才性侵，還稱自己是自首，且辯稱被害人高女是遭名叫Eric的台灣男子殺害，意圖尋求減輕刑責。但合議庭審理認為，陳伯謙是在被害人生前就性侵，依案發前在場一同飲酒證人等人證述，被害人案發當晚處於酒醉昏睡狀態，依鑑定及法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書，被害人體內採集的檢體有精蟲反應，且多處生前外傷，下體撕裂傷延伸至陰道壁內，動脈明顯充血，足認被害人遭男性器官插入及射精時，還有心跳。

另陳並不符合自首減刑規定，且根據醫院精神鑑定結果，認為他在逞凶犯案時，心神狀態並沒有受到酒精影響，也沒有其他狀況，造成他判斷能力下降符合減刑規定。合議庭依陳的辯詞實質調查後，認為全國都沒有一位叫ERIC的男子，且案發前在場和陳一起喝酒的證人，也證稱根本沒有叫ERIC的男子在場，陳的辯詞不可採。

合議庭最後判陳伯謙死刑的理由，主要是審酌陳所為強制性交故意殺害被害人犯行，以其犯罪動機、目的、手段、犯罪時所受刺激、犯罪所生危險或損害、與被害人關係等一切情狀，均顯示其惡性重大至極，所為顯已泯滅人性，行為結果無理剝奪被害人生命，顯屬情節最嚴重的犯行，被害人家屬無法寬恕陳的所為，且在陳伯謙徹底悔悟面對己非之前，顯然難有更生改善的可能性，倘不與社會永久隔離，則日後重返社會，恐以相同手段侵害他人生命權的可能性極高，本案犯行有必要判死刑，併宣告褫奪公權終身。

(中時 )