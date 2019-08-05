詹江村開玩笑說，考慮申請王浩宇家農舍前方的路權舉辦園遊會，宣導農地農用請勿蓋豪華農舍。他今日下午在《大政治大爆卦》連線時說，已打給中壢區公所，要求會勘王浩宇家農舍中壢XX巷是否適合舉辦公益園遊會，且許多網友已在他臉書報名想參加。(中天截圖)

【精彩】王檢舉攤商不手軟 談到農舍就噤聲？ 村長：園遊會已在準備中！

桃園市議員王浩宇之前因農舍問題安靜一段時間最近又復出黑韓，且在3日狂檢舉韓粉攤商要警察開單。詹江村開玩笑說，考慮申請王浩宇家農舍前方的路權舉辦園遊會，宣導農地農用請勿蓋豪華農舍。他今日下午在《大政治大爆卦》連線時說，已打給中壢區公所，要求會勘王浩宇家農舍中壢XX巷是否適合舉辦公益園遊會，且許多網友已在他臉書報名想參加。

詹江村今日連線受訪時表示，王浩宇有親自打給他但他沒接，王浩宇也傳訊息給他，希望不要再談他的私領域。另外，王浩宇也透過國民黨其他議員來打招呼，認為(農舍)是議員私領域，不應該選戰中拿出來講。當時詹江村有開出條件，他認為「王浩宇你一天到晚黑韓、黑國民黨，而且都不是事實。如果說你乖一點，我就不弄你的農舍。」

詹江村說，後來王浩宇真的有乖，當天高雄剛好下大雨，王浩宇還幫韓國瑜講話，之後所有砲火也對向黃國昌跟時代力量，乖了好長一段時間。

但3日韓國瑜到桃園，晚會重頭戲在中壢興仁公園。詹江村說，那其實是合法申請的選舉造勢場合， 已經提早申請，但(王浩宇)還是利用議員權利，施壓警察，叫警察用各種藉口開勸導單跟罰單，給攤商跟警察都帶來煩惱。

詹江村說，王浩宇真的乖不了幾天，他只好再修理他。準備揪團到王浩宇中壢農舍前辦公益園遊會，主題就是宣導農地農用。他透露，剛剛已經打給中壢區公所區長口頭申請會勘XX巷能否申請路權?他要辦公益活動，宣導農地農用不可蓋豪宅。詹江村說，網路報名非常踴躍，他在臉書問，如果你要逛園遊會+1，設攤+2，網友都想來，反應十分熱烈。

詹江村也說，如今已經超過1千人舉報王浩宇家的農舍，但因為是鄭文燦當市長，沒用啊!他說「王浩宇一直以來就是民進黨側翼打手，這沒辦法否認啦!修理王浩宇，鄭文燦會幫忙超過護航，就算超過一千人檢舉，鄭文燦也不會拆!」

(中時電子報)