香港一名女示威者昨晚（4日）於天水圍被警員抬走，期間女示威者一直處於走光狀態。有組織發起於今日下午1時前往天水圍警署外抗議，表達警方對待女示威者的不滿。

約下午1時，天水圍警署外有大批軍裝警員在未有警告下衝出行人路及單車路追趕和截查市民，數名市民被帶入警署。至約下午1時40分，有示威者衝出馬路，並向警員投擲雜物，防暴警即出動拘捕示威者，並曾使用胡椒噴霧。

警方警告示威者正參與非法集會，要求他們立即離開。約下午2時半，警察施放多枚催淚彈時，多名未有戴上口罩的市民仍在警署門外，未有走避，而身穿黑衣群眾退至天耀商場門外。數分鐘後，黑衣示威者再次手持雨傘，走到輕鐵站前與警方對峙雙方互相發出拍打聲，警方不斷以警棍拍盾牌，而示威者則以雨傘敲打鐵欄。

警方發新聞稿指，大批示威者包圍天水圍警署，並向警務人員投擲石頭，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全；並指在多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於天水圍警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方在新聞稿中又呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

(中時 )