針對外傳大陸將自9月1日起全面停航「小三通」，金門縣府表示，對岸官方尚未證實，目前已向陸方相關單位查證中。當地民眾則人心惶惶，擔心萬一陸客真的不來，將嚴重衝擊地方旅遊產業，讓金門直接回到冰河期，出現有史以來最寒冷的夏天。全島半數以上吃觀光飯的業者、商家，也擔心恐準備迎來苦日子。

相關消息下午在金門當地已迅速傳開，各主要社群網站討論熱烈，有人希望只是「假消息」虛驚一場而已，但更多的人相信是真的，憂心「陸客不進來」，不但金門不會發大財，全島半數以上吃觀光飯的業者、商家，準備迎來苦日子。

金門縣府觀光處表示，最近相關訊息很多，縣府必需逐一審慎求證，才不會引起無謂恐慌，縣府也已在日前向對岸中央和地方單位，表達金門縣政府的立場和需求，希望對岸有更妥善的作法。

根據移民署統計，儘管兩岸關係持續冰冷，金廈「小三通」不受影響，今年1~6月入出境旅客累計106萬2254人次，較去年同期的88萬1364人次，增加18萬0890人次，成長幅度高達20.52％。若小三通真的自9月1日起停航，肯定會帶來難以估計的損失，也會讓金廈「小兩岸」自2001年以來的交流，出現最嚴峻的困境和挑戰。

(中時 )