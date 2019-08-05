片岡未優倒奶卻不慎走光。(圖／翻攝自推特)

日本《週刊SPA！》近日舉辦票選活動，找來6組女團比拼泳裝照，官方更在推特釋出側拍花絮照，未料卻出現大事故，PO出女偶像片岡未優露點照，雖緊急撤下仍被網友截圖瘋傳。

《週刊SPA！》找來6組女團，各派出一位比拼泳裝美照，票數最多的團體可登上雜誌封面並接受專訪，而官方推特為了宣傳，也釋出側拍花絮照，穿著條紋比基尼的「彩虹征服者」成員片岡未優，跪地前傾辣倒奶，卻被網友發現右胸露出咖啡色點點形狀，讓眾人驚呼是走光了嗎？雖然照片緊急被刪除，但早被網友截圖瘋傳。

(中時電子報)