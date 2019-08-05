女偶像穿比基尼辣倒奶 不慎走光露點了 15:412019/08/05 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《週刊SPA！》找女偶像比拼泳裝照。(圖／翻攝自推特) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 片岡未優倒奶卻不慎走光。(圖／翻攝自推特) 日本《週刊SPA！》近日舉辦票選活動，找來6組女團比拼泳裝照，官方更在推特釋出側拍花絮照，未料卻出現大事故，PO出女偶像片岡未優露點照，雖緊急撤下仍被網友截圖瘋傳。 《週刊SPA！》找來6組女團，各派出一位比拼泳裝美照，票數最多的團體可登上雜誌封面並接受專訪，而官方推特為了宣傳，也釋出側拍花絮照，穿著條紋比基尼的「彩虹征服者」成員片岡未優，跪地前傾辣倒奶，卻被網友發現右胸露出咖啡色點點形狀，讓眾人驚呼是走光了嗎？雖然照片緊急被刪除，但早被網友截圖瘋傳。 (中時電子報) #片岡未優 也許您會感興趣 推薦閱讀 險遭性侵重新出發 女偶像脫到剩內衣辣洩神秘地帶 15:272019/08/01 娛樂 百元咖啡哪間優？網曝這家沒有雷 17:232019/08/02 日常 老蕭恐怖網友 叫床影片當禮 04:102019/08/03 娛樂新聞 他偷載約炮神器 驚見水某照片嚇傻 08:402019/08/03 社會 有誠意！正妹露事業線借錢 男網暴動：我借妳 10:472019/08/03 社會 硬上女網友 伸進褲摸到「大蟒蛇」 19:322019/08/03 時事 韓國瑜桃園造勢空拍影片曝光 網嚇呆！ 20:282019/08/03 政治 見地勤對飛機鞠躬揮手 網友好惶恐 09:302019/08/04 日常 在高雄搭公車 當地人這舉動他超震撼 08:522019/08/04 生活 速食店又見變態露鳥 網友貼文抓色狼 15:012019/08/04 社會 娛樂熱門新聞 最強韓流偶像CP誕生！姜丹尼爾爆戀TWICE志效 JYP認了 - 娛樂 央視發動14億人護五星旗 台灣出身的「他」急表態！ - 娛樂 姜丹尼爾熱戀志效 早是TWICE中公開的秘密？ - 娛樂 女偶像穿比基尼辣倒奶 不慎走光露點了 - 娛樂 小禎爆汗濕出「內衣痕」太辣 往下一看...鳥仔腳現形 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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