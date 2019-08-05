行政院推動「公共出借權」政策，教育部及文化部最近開會討論，明年起先選定國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館試辦，民眾向這兩家圖書館借1本書，教育部就會給3元酬金，讓作者及出版社依7成、3成分潤，但僅限本國籍且在世的作者適用。

出版業不景氣，作家要靠出書賺錢維生不容易。行政院因此決定仿照北歐國家推動「公共出借權」政策，民眾向公共圖書館借書，政府就補貼出版社或作家。

教育部終身教育司科長吳中益表示，教育部及文化部在7月底召開第一次會議，討論「公共出借權」政策要怎麼推動，決定制度面規畫由文化部負責，教育部則提供國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館試辦，實施一陣子後，再決定是否擴大到所有公共圖書館。

吳中益說，文化部在會議中提出，民眾在公共圖書館借1本書，政府給3元酬金，由作者和出版社依7成、3成分潤，但為避免有些作家領太多、有些作家領太少，因此決定設上下限，下限是30元，上限則未定案。

吳中益表示，民眾借什麼種類的書，教育部才會給酬金，目前還未確定。但原則上，作者是中華民國籍且在世，不管他們是用何種語言出版書籍，政府都會給酬金。至於設定下限是30元，因為考量考量現今匯款一次手續費30元，若作者當年所獲總額未達下限，得併入下年度累計。

吳中益說，這是台灣第一次辦理「公共出借權」政策，因此不能太冒進，8月下旬教育部和文化部還會再開一次會議討論執行細節，預計年底前會定案，明年由國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館先行試辦，之後再看成效，以決定是否擴大實施。

(中時 )