這週三就是七夕了，雖然要上班，但學生也正值暑假，不妨來新北後花園-雙溪區走走吧。這裡有山有水，蝙蝠山可遠眺雙溪美景，虎豹潭可欣賞水色清透之美，到了晚上還可以欣賞各色燈飾與睡蓮相互輝映的璀璨畫面，度過一個愉快又浪漫的七夕情人節！

由蝙蝠山上眺望群山山景。（圖取自新北市景觀處官網）

雙溪區境內多山，因位於牡丹溪及平林溪的交會處而得名。情侶來雙溪玩，第一站可以來到蝙蝠山，蝙蝠山因山的形狀酷似一隻振翅欲飛的蝙蝠而得名，同時因山上建有國父銅像，也被稱為「逸仙山」。

擁有碧綠溪水的虎豹潭。（圖取自新北市景觀處官網）

王之渙〈登鸛雀樓〉詩裡面說到：「欲窮千里目，更上一層樓。」在雙溪也是如此，想飽覽雙溪美景，蝙蝠山是最佳位置，步行不到一個小時即可抵達山頂。放眼望去牡丹溪、平林溪、北迴鐵路及基宜公路，在山下蜿蜒交錯，福隆、牡丹等遠近景色盡收眼底，令人心曠神怡。

由蝙蝠山上眺望北迴鐵路上的火車。（圖取自新北市景觀處官網）

下山後的午餐可於雙溪老街享用，斯陋咖啡、大眾餐館或涼亭小吃店都是不錯的選擇，還可順遊別具特色的百年打鐵鋪，或到50年人氣老店海山餅店購買入口即化的古早味蛋糕。飯後可至虎豹潭欣賞湖光山色，此地位於北勢溪北支流源頭，潭邊兩座山丘形似猛虎與雲豹，故稱虎豹潭。由於長期實施封溪護漁，如今已魚群豐碩。朝潭中望去，只要墨綠深邃的水中魚兒悠遊，同時倒映著四周的山色樹影，形成夢幻又生氣勃勃的美麗畫面。民眾可於湖邊漫步，或至觀景平台眺望美景。

上林荷花田中睡蓮池全景。（圖取自新北市景觀處官網）

到了傍晚，則轉往上林荷花田，迎接入夜後的重頭戲-夜賞睡蓮。上林荷花田約有1/3是睡蓮區，每年的七至八月是睡蓮綻放的季節，因應睡蓮晚間及清晨綻放的特性，新北市政府今年特地於睡蓮區架設各色各樣燈飾，就是要在夜晚給民眾帶來最美、最浪漫的睡蓮池！放眼望去，只見粉紅粉白睡蓮花盛開，與池中色調溫潤的太陽能球燈，岸上的條燈與煙花燈相互輝映。夜賞睡蓮活動只到8月7日（二）七夕情人節當晚為止，情侶們請把握機會，來到睡蓮池邊漫步，享受浪漫情懷，共同創造一個最不一樣的情人節回憶。

(中時電子報)