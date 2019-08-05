由於新竹市文化局演藝廳使用率已近飽和，為了提供更多專業團體及市民優質藝文場域，新竹市政府計畫於竹科X園區打造廣達8公頃的「藝文特區」文化新聚落，同時斥資數億元興建全新的國際展演中心，惟工程浩大、經費高昴，市府仍需積極向中央爭取經費。

文化局長黃竫蕙指出，市府在東區積極推動的竹科園區，包括了占地9公頃的前中油油庫、19公頃的前台肥園區以及8公頃的藝文特區，其中，國際展演中心就位在藝文特區內。

依調查統計，桃竹苗地區有超過41.6％的民眾喜愛戲劇、舞蹈表演，但新竹市文化局演藝廳使用率已近飽和，竹市嚴重缺乏符合經濟規模的劇場專業空間。

竹市國際展演中心的規畫方向是朝向鏡框式舞台為主的專業劇場設計，外觀則配合周圍的隆恩圳綠帶與歷史人文及自然生態，綠色屋頂更是與一旁的公園用地相輔相成，目前全案經費約2億4000餘萬元，預計2019年底完成統包工程發包。

不過，針對市府的國際展演中心計畫，因其座席僅800至1000位，多位市議員要求市府依其需求性及可行性重新審慎評估，並召開公聽會，廣納市民意見；由於總圖書館也正在進行中，市議員張祖琰更提出該基地更適合總圖書館址之用，要求市府評估規畫為總圖書館。

再者，目前市經費僅足夠興建展演中心建築物本體，包括停車場、後續各項軟硬體設施還要請市府積極向中央爭取補助經費預算。

(中時 )